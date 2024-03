"Live Nacht" der Musikgemeinde Heilbronn

Verschieden lokale Bands und Singer / Songwriter zeigen Ihr Programm auf der Bühne.

An diesem Abend sind folgende Bands mit dabei: B Band, Ritmo Acoustica, One Answer Later, Electric Shock.

Die Musikgemeinde Heilbronn ist ein virtueller Verbund von Hobby-, Freizeitmusikern und Bands. Seit dem Jahr 2001 waren schon über 300 Akteure bei musikalischen Treffen aus der Region Heilbronn mit dabei. Die "Musikgemeinde Heilbronn hat keine wirtschaftlichen Interessen. Spielfreude und Freizeitgestaltung stehen an erster Stelle. Die Location / der Wirt ist der Veranstalter im wirtschaftlichen Sinne.

Viel Spaß beim Konzert, schaut vorbei - es lohnt sich!