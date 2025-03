Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 5. April, geht das Musikspektakel in die nächste, die mittlerweile 32. Runde. Das erfolgreiche Konzept bleibt bestehen. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen. Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen.

Alle Infos, das Programm und Tickets auf www.live-nacht.de