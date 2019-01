× Erweitern Live-Nacht Ludwigsburg Header 19

Nach den Erfolgen der bisherigen 25 Live-Nächte in Ludwigsburg ist auch die Nächste bereits in den Startlöchern. Der neue Termin für die Live-Nacht in Ludwigsburg steht fest: Am 16. März 2019 heißt es wieder: Eine Stadt - eine Nacht - überall Live-Musik.

Die Bands und Locations werden zeitnah bekannt gegeben.