Live-Nacht Waiblingen

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die bisherigen Live-Nächte in Waiblingen haben voll ins Schwarze getroffen und für famose Party-Nächte in der Stauferstadt gesorgt. Die nächste Live-Nacht am Samstag, den 26. Oktober, reiht sich sicherlich in die Reihe der vergangenen vierzehn stimmungsvollen Live-Nächte mühelos ein. Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« darf man sich auf hochkarätige Acts in angesagten Locations und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen.