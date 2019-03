Live-Night mit Crazy Zoo in Neckarwestheim

Crazy Zoo ist seit 20 Jahren in der Coverrockszene zu Hause und sorgt mit seinem energiegeladenen Programm für Partystimmung pur: quer durch die Musikgeschichte. Crazy Zoo ist dabei immer hungrig auf gute Musik, ausgelassenes Publikum, und – eine weitere Spezialität der Band – ständige Interaktion mit dem Publikum.

Am 13.4. könnt ihr im Musikerheim ab 20 Uhr dabei sein und so richtig Party machen.

Natürlich gibts nicht nur was für die Ohren, sondern auch leckere Cocktails und andere Getränke an der Bar. Eintritt 8 Euro an der Abendkasse.

Wir freuen uns auf einen tollen Abend!