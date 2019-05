Sommerfest bei Portas

× Erweitern Portas

Wer kennt nicht, die Wünsche, es sich in den eigenen vier Wänden noch schöner und gemütlicher zu machen? Nach ein paar Jahren nagt der Zahn der Zeit an Küchen, Treppen und Fenstern oder die Türen passen nicht mehr zur Einrichtung. Wer renoviert, setzt Wünsche in Wirklichkeit um. Seit 45 Jahren erfüllt Portas Renovierungswünsche. Unter dem Motto »Wünsche erfüllen und Werte erhalten«, bietet das Team des Fachbetriebes Dieter Huber individuelle Lösungen nach Maß für ein noch schöneres Zuhause. Davon kann sich jeder beim Sommerfest am Samstag, den 1 und Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 17 Uhr selbst überzeugen. Dort sieht man, wie aus alten Türen, Haustüren, Küchen, Treppen und Fenstern wieder richtige Schmuckstücke werden können. Badmöbel gehören ebenso zum Programm wie Schranklösungen mit Gleittüren. Bei einer Renovierungsschau kann man die Deckenrenovierung live erleben.

Portas-Fachbetrieb Dieter Huber Gmbh

Oberes Hag 5, 74673 Mulfingen-Jagstberg

Fon: 07938-992470, www.dieter-huber.portas.de