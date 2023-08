Unterwegs in Polen und im Baltikum

Mit dem Überfall von Putin-Russland auf die Ukraine im Februar 2022 rückten auch die östlich-en EU-Staaten in den Mittelpunkt unseres Interesses. Polen, die Slowakei, Ungarn, Litauen, Lettland und Estland gehörten früher neben anderen ja auch wie die Ukraine zum Warschauer Pakt und damit zum Machtbereich der ehemaligen Sowjetunion.

Polen ist flächenmäßig fast so groß wie Deutschland, hat allerdings deutlich weniger Einwohn-er. Besonders sein Norden (Ostseeküste) und der Süden (Nördliche Karpaten, Breslau und Krakau) sind landschaftlich und kulturell überaus reizvoll. Das gilt auch für die sogenannten baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland, die an Belarus und Russland grenzen: Drei Länder mit drei Sprachen und unterschiedlichen Kulturen, die ab dem Ersten Weltkrieg mit dem Begriff "Baltikum" benannt wurden, der wohl seinen Ursprung im 11. Jahrhundert mit der mittellateinischen Bezeichnung für die Ostsee hatte: "mare balticum".

Hier treffen Europas Geschichte und seine Zukunft aufeinander: Malerische Altstädte, Burgen der Ordensritter, einzigartige Nationalparks und Jugendstilbauten neben der weit entwickelten digitalen Gegenwart, aktuell besonders in Estland.

Kristine Schmid und Werner Haar haben diesen Teil Europas mehrfach mit ihrem Wohnmobil bereist und Werner erzählt davon zu eindrucksvollen Bildern bei musikalischer Begleitung von Dmytro Zharikov und Alexey Manyak aus der Ukraine

Als Solist und Dozent war Dmytro Zharikov, geboren 1986 in Kramatorsk/Ukraine, in Charkiw zu erleben. Er studierte am Staatlichen Rachmaninow-Konservatorium in Rostow und an der Nationalen Universität der Künste in Charkiw. Zharikoy ist Preisträger vieler internationaler Festivals und Wettbewerbe. Gastspielreisen führten ihn durch die Ukraine, durch Russland, Polen, Deutschland und Belgien. Bei Kriegsbeginn war Dmytro auf Tournee und lebt derzeit in Tübingen, ebenso wie Alexey Manyak, der klassische und moderne Musik (Knopfakkordeon und Klavier) in Donezk, Prag und Parma studiert hat. Er ist ein erfahrener Konzertmusiker mit Engagements in Italien, Tschechien, Deutschland, Polen und in der Ukraine. Auch Alexey Manyak ist Preisträger mehrerer internationaler Festivals.

Beginn: 20:00 Uhr