Live Rock-Party mit Cat Down The River

× Erweitern Foto: Band Die Cover-Rock-Band CAT DOWN THE RIVER spielt am 12.10.2019 in der Festhalle Sickenhausen.

Von Balladen über funky Grooves, fetten Rock bis hin zu Heavy Metal, dass die Haare fliegen – CAT DOWN THE RIVER liefern es Euch. Seit über fünfzehn Jahren spielt die Band zusammen und hat sich in dieser Zeit einen Namen unter den Freunden der Cover-Rockmusik erspielt. Dieser Live Cover-Rock vom Feinsten spielt die Band nun am 12.10.2019 in Reutlingen-Sickenhausen in der Festhalle. Einlass ist um 19,30 Uhr, Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf € 8,-, an der Abendkasse € 9,-. Karten gibt es bei der Filiale des Backhaus Veit in Sickenhausen, der Tankstelle Sulz in Rommelsbach oder unter www.kulturwache-sickenhausen.de