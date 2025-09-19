Die Band Live Rocking Five besteht aus fünf begeisterten und erfahrenen Musikern aus dem Raum Waiblingen, die sich Anfang 2011 in dieser Formation zusammengefunden haben. Ihr Markenzeichen: Hits der 70er bis 90er Jahre – authentisch, live, mit viel Gefühl und Groove. Songs zum Mitsingen, Schwofen oder einfach nur zum Zuhören.

Ihre handgemachte Musik ohne Computer oder Sequenzer hat noch den Groove einer Live-Darbietung. Ihren vielseitigen Gesang begleiten sie mit Keyboard, Bass, Drums und Gitarren. In dieser klassischen Rockband-Besetzung rocken sie schon seit einigen Jahren durch die Lande. Ihr Repertoire erstreckt sich von Eric Clapton, den Rolling Stones und Lynyrd Skynyrd über The Who, Pink Floyd, Eagles, 10cc, Bryan Adams und Dire Straits bis hin zu deutschen Interpreten wie Peter Maffay oder Marius Müller-Westernhagen und vielen anderen mehr. Es umfasst so manches Juwel der Rock- und Popgeschichte, das man von anderen Live-Bands eher selten hört.

Mit der „Nacht der Keller“ eröffnen wir die Konzertsaison Herbst/Winter im JAK.