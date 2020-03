Monkey Radio senden live aus dem Stuttgarter Urwald und schwingen sich an der Liane in die angesagten Clubs deiner Stadt. Sie umgeben sich am liebsten mit tanzendem Stadtvolk in Bastrock oder Tarzankostüm und schütteln die Bananenstaude so wie es sich gehört.

Bei ihren Shows singen Primaten Schubidu und nippen am Palmwein während Funk, Ska und Reggae aus den Boxen kommt. Die Band rockt steady und das Alphatier lässt mit tiefer Countrystimme die Temperatur im Gehege steigen. Von Kaugummi über Kaffee und die Apokalypse des Funk wird nichts ausgelassen, was Männchen und Weibchen in Wallung bringt. Bevor’s losgeht – Kopf in´ Nacken und Kokosnuss knacken!

