Live special - Polar Circles

Polar Circles, gegründet 2012 in den Schneestürmen von Lausanne, haben über die letzten Jahre die Schweizer Indie-Rock Szene zum Bibbern gebracht.

Während der Promotion ihres ersten Albums “Polar Circles” (2014) spielte die Band an bekannten Festivals und Locations (Caribana/Les Docks/Estivale Open Air/Plaza Club Zurich/Rock Oz’ Arènes), und ihre überzeugenden Auftritte ermöglichten ihnen, als Opening Acts für international Bands wie Stereophonics, The Pixies, Warpaint oder PEACE zu spielen, sowie in Deutschland, Italien, und Österreich zu touren. 2016 nahmen Polar Circles ihr zweites Album in England unter dem britischen Einfluss des Multi- Platinum-Produzenten und Komponisten Sam Williams (Supergrass, Plan B, Gaz Coombes, The Noisettes, The Go! Team) auf.

