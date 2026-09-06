Live: The chambers

The Chambers – das ist der international bekannte Name des in Köln ansässigen Kammermusikensembles. Eine Riege an Starsolisten sorgt regelmäßig für ausverkaufte Konzerte und erfüllt sein Publikum mit Begeisterung.

Ein Muss für alle Klassikfans! Neben den musizierenden Ausnahmetalenten zeichnet The Chambers aber auch noch eine weitere Eigenschaft aus, die in der klassischen Musikszene eher ungewöhnlich ist: Das umfangreiche Repertoire der Musizierenden umfasst klassische sowie populäre Musik. Viele der Werke wurden selbst arrangiert, wodurch die Stücke einen einzigartigen Charakter erhalten. Bei dem Kölner Kammermusikensemble verbindet sich so musikalisches Niveau mit Kreativität. Die Eigeninterpretationen, die hierbei entstehen, strotzen nur so vor höchster technischer Perfektion und solistischer Virtuosität.

Vorverkauf demnächst bei Reservix und Eventim.