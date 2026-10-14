Live @ The Room - Joshua Milo Band

Vollgas durch die Wüste — Joshua Milo Band.

Jazz-Fusion soll Spaß machen, findet Joshua Milo: weniger kopflastig, dafür umso mitreißender, komischer und tanzbarer. Ein Moment fühlt sich an wie eine rasante Runde Mario Kart, im nächsten steht man plötzlich in einer staubigen Wüstenlandschaft. Der Berliner Keyboarder, Produzent und YouTube-Tüftler verwandelt jeden Auftritt in ein Abenteuer voller Wendungen, Interaktion und kollektiver Euphorie. Nach dem umjubelten Gastspiel seiner Band TILAR in diesem Jahr, bringt Joshua Milo am 13. November sein eigenes Projekt ins The Room.

Mit seinem Studioalbum „Wait What“ blickt Joshua Milo auf fast ein Jahrzehnt eigener Songs zurück, an dem über 20 Musiker*innen mitgewirkt haben, darunter ein Streichquartett und internationale Gäste aus Japan, Italien, Frankreich, Norwegen und den USA. Mitreißend, maximalistisch, selbstironisch und tanzbar, so beschreibt er seinen Sound selbst, live wird daraus ein Fest für Kopf und Körper.