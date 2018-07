Johanna und Johannes entdecken das Geheimnis der Johanniterburg in Neckarelz

Wer sind eigentlich die Johanniter? Warum gibt es in Neckarelz eine Johannitergasse? In ihrem Theaterstück nimmt die Johanniter-Jugend Mosbach Kinder und Familien mit auf Spurensuche. Vor der historischen Kulisse der ehemaligen Johanniterburg, dem heutigen Tempelhaus, geht es auf Zeitreise ins mittelalterliche Neckarelz. Zu Händlern, Handwerkern und natürlich Rittern. Hier leben auch die Hauptfiguren des Stücks, Johanna und Johannes. Die beiden sind beste Freunde. Anderen Menschen zu helfen ist für sie Ehrensache. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach, besonders wenn die Erwachsenen mal wieder ganz andere Pläne haben. Von Kindern für Kinder, erzählt die Jugendgruppe die spannende Geschichte der Johanniter und warum das Thema „Helfen“ auch bei ihnen im Mittelpunkt steht.

1. Aufführung um 13:30 Uhr (Einlass 13:00 Uhr)

2. Aufführung um 18:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr)

Eintrittskarten können vor Ort gekauft werden (Erwachsene: 3,00 € / Kinder: 2,00 €). Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist bestens gesorgt. Da die Aufführungen unter freiem Himmel stattfinden, werden die Besucher gebeten, an einen entsprechenden Sonnen- oder Regenschutz zu denken.

--- Über die Johanniter-Jugend Mosbach ---

Rund 20 Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 18 Jahren treffen sich einmal wöchentlich in der Jugendgruppe der Johanniter-Unfall-Hilfe. Erste Hilfe ist in ihren Gruppenstunden ein großes und spannendes Thema, denn sie wollen wissen und lernen, wie man anderen Menschen hilft. In Ihren Projekten engagieren sie sich für Andere. Hier kann sich jeder ausprobieren, seine Fähigkeiten und Ideen einbringen und lernen Verantwortung zu übernehmen. Sie haben Spaß daran, gemeinsam etwas zu unternehmen, fahren zusammen auf Freizeiten oder ins Zeltlager und haben vor Allem jede Menge Spaß zusammen. Mehr unter: www.johanniter.de/jugend-mosbach.de