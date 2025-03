Live Tipp des Jahres: NIKKI HILL (USA)

Ausblenden

NIKKI HILL | Rhythm’n’Blues und Soul-Power trifft auf Hardrock-Riffing und Garage-Punk

Wer bereits einmal erlebt hat, wie sie sich die Seele aus dem Leib singt (wozu es „kurz vor Corona“ in Stuttgart das letzte Mal Gelegenheit gab), der wird es definitiv bestätigen können – diese heutzutage in New Orleans ansässige Frau ist quasi ein Donnerschlag und kann es von der Stimmgewalt her mit Lisa Kekaula, der Sängerin von THE BELLRAYS, aufnehmen!

In North Carolina geboren, unternahm sie ihre frühesten musikalischen Schritte ganz klassisch im Gospel-Chor der dortigen Kirche und hat sich ihren „Deep South Soul“ seit damals erhalten. Was zum Tragen kam, als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, einem „Blues Award“-zertifizierten Gitarristen, die von ihnen selbst als „The Pirate Crew“ bezeichnete Band ins Leben rief, die sich seither als wahre Missionare des Roots-Rock’n’Roll etabliert haben: Furios verschmelzen hier passionierte Spielfreude und ungefilterte Energie zu einer Einheit mit dem rauen, erdigen Gesang sowie der atemberaubenden Performance der Frontfrau, deren Dynamik an die legendären Acts von Stax Records erinnert.