Live am Viadukt – Peter Maffay & Band

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Love Places-Tour kehren Peter Maffay & Band auch im Sommer 2026 an besondere Orte zurück, einer davon ist das Viadukt in Bietigheim-Bissingen.

Die Tour steht für eine besondere Atmosphäre, persönliche Nähe und emotionale Begegnungen zwischen Künstler und Publikum. Sie zeichnet sich durch ihre besondere Kulisse, ein nahbares Bühnenkonzept und ein intensives Erlebnis aus. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine musikalische Reise durch Maffays vielseitiges Repertoire freuen, von rockigen Klassikern bis zu ruhigeren, persönlichen Liedern.

Viadukt Bietigheim-Bissingen

Einlass ca. 18:00 Uhr

Tickets sind ab sofort auf ticket.eventstifter.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.