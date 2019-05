Live am Viadukt - ZZ Top

Baerte, Blues und Boogie sind ihre Markenzeichen, Texas ihre Heimat. ZZ TOP, die kleinste Rock’n’Roll Bigband der Welt, feiert 2019 ihr 50jaehriges Jubilaeum. Natuerlich mit einer großen Tour im Sommer als Geburtstagsparty, die am 26. Juni auf dem Festplatz am Viadukt in Bietigheim-Bissingen gastiert. ZZ TOP kommen selbstverstaendlich im Original Line-Up, der in fünf Jahrzehnten zur Legende gereift ist, und mit allen Hits ihrer unglaublichen Karriere.

Die Auftritte der Minimalisten des Rock'n'Roll gelten als musikalische Delikatessen, die mit Witz und Situationskomik angereichert sind. Hierbei stehen legendäre Hymnen wie „Cheap Sunglasses", „Sharp Dressed Man", „Legs" und „Helpless" ebenso auf dem Programm wie die Hits „Rough Boy", „I Thank You" oder „Pin Cushion". ZZ TOP haben sich mit ihrem simplizistischen, über alle Trends hinwegsetzenden Stil als Klassiker etabliert. Die drei Texaner faszinieren mit ihrem echten, unverkennbaren Sound: rau, schmutzig und durchsetzt mit dem fettesten Blues, den eine Rockband je abgeliefert hat.