Live-Vortrag von Roger Köppel

Roger Köppel, geboren am 21. März 1965, gehört zu den bedeutendsten Journalisten des deutschen Sprachraums. Mit seinen täglichen Sendungen «Weltwoche Daily Schweiz» und «Weltwoche International» erreicht er jeden Monat Millionen von Zuschauern. Er ist Alleinbesitzer, Verleger und Chefredaktor der «Weltwoche» und des E-Paper «Weltwoche Deutschland». Zudem moderiert er regelmäßig die Sendung «Der Pragmaticus».

In seinen Live-Vorträgen in Deutschland nimmt Roger Köppel pointiert Stellung zu den großen Themen, welche die Welt, Europa und Deutschland bewegen – unabhängig, kritisch und gutgelaunt.