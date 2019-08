Live-Webinar

Du findest den Gedanken reizvoll an einem College in den USA oder Kanada zu studieren? Finde in diesem Webinar heraus, wie du ein Studium in Nordamerika verwirklichen kannst. Wir erklären die Unterschiede zu einem deutschen Studium, die formalen Voraussetzungen, das Bewerbungsverfahren, die allgemeinen Erwartungen der Hochschulen an die Bewerber*innen sowie die Kosten und Fördermöglichkeiten.

Die Veranstaltung findet online statt, so dass du einfach von zu Hause am eigenen Computer daran teilnehmen kannst. Mikrofon und Kamera werden bei diesem Webinar nicht benötigt. Du brauchst nur einen Internetzugang und Lautsprecher, um uns zu hören. Genauere Details dazu sowie zum Ablauf bekommst du nach der Anmeldung.