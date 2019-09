Live-Webinar

Jobben nach Lust und Laune, Praktika oder Traineeships sind Optionen, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten Einschränkungen unterliegen. So stehen diese Möglichkeiten in den USA nur Studierenden und Hochschulabsolvent*innen offen. Anders verhält es sich jedoch in Kanada. In diesem Webinar stellen wir die verschiedenen Programme und ihre Rahmenbedingungen vor, die es jungen Menschen erlauben erste Arbeitserfahrung in den USA oder Kanada zu sammeln. Außerdem geben wir Tipps zum Bewerbungsverfahren.

Die Veranstaltung findet online statt, so dass du einfach von zu Hause am eigenen Computer daran teilnehmen kannst. Mikrofon und Kamera werden bei diesem Webinar nicht benötigt. Du brauchst nur einen Internetzugang und Lautsprecher, um uns zu hören. Genauere Details dazu sowie zum Ablauf bekommst du nach der Anmeldung.