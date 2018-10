DeWolff // Support: Dawn Brothers

× Erweitern Kees-Jan Bakker

Die Niederlande sind vielseitig. Beliebt für diverse Arten von Tourismus, beliebt für – manchmal fragwürdige – kulinarische Spezialitäten und in der jüngsten Vergangenheit für eine ganze Reihe an außergewöhnlichen Bands.

Eine dieser Bands, die in den vergangen Jahren schon für ordentliche Furore gesorgt hat, ist DEWOLFF.

Sieht man ein Foto der Brüder Luka & Pablo van de Poel und ihrem Freund Robin Piso, dann glaubt man kaum, dass die drei Jungs im Alter zwischen 20 und 24 Jahren bereits fünf Alben veröffentlicht haben. Ist aber so. Mit „Roux-Ga-Roux“ ist 2016 nun Album Nummer sechs erschienen. Und das hat es in sich. Inspiriert von Legenden wie Deep Purple und Led Zeppelin, zwischen Leon Russel, den Black Keys und den Allman Brothers, bieten DEWOLFF feinsten psychedelischen BluesRock, der aktuell seines Gleichen sucht. „Roux-Ga-Roux“ das ist Soul, das ist Schweiß, das ist Groove, das ist erstklassige Handwerkskunst, die den oben genannten Vorbildern in nichts nachsteht.

Gäste: Dawn Brothers