Livemusik: Donny Vox & Friends

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Biergarten Schwäbisch Hall Unterwöhrd 1, 74523 Schwäbisch Hall

Der aus Kalifornien stammende Ausnahmemusiker Donny Vox erspielte sich schon in Jugendjahren einen festen Platz in der Musikszene von L.A.

In den 90ern verschlug es ihn nach good old Germany, wo er mit seiner Kombination aus brillantem Gitarrenspiel und mitreißend vielseitigem Gesang, auf Anhieb die Herzen seiner Zuhörer eroberte. Seine schier endlose Liste an Interpretationen des Rock- und Pop-Genre machten ihn in Deutschland schnell zu einer Legende.

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Biergarten Schwäbisch Hall Unterwöhrd 1, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik
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