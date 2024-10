Livemusik mit Cue

Frischer Wind für die verstaubte Tanzfläche! Heiße Grooves für die verrostete Hüfte. Gitarre satt. Einfach gute Musik - für jede Veranstaltung!

Die Weihnachtsgans ist verdaut, die Geschenke sind ausgepackt, doch wir hängen noch einen dritten Feiertag mit dran. Der 27.12. ist längst ein Pflichttermin im Partykalender für alle CUEtys doch es gibt auch NEWS: Zum ersten Mal lassen wir im Ratskeller die Wände wackeln! 🍻 Dabei heißt es wie jedes Jahr: Trinkhelm auf, Sambaschlappen an und nix wie ab in den Ratskeller. Die Partyprofis der Band CUE freuen sich auf euch und haben den ein oder anderen Gassnehauer für euch vorbereitet. See ya!