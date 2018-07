Lucky auf dem Open Air

Film und Musik am Schloss

OpenAir Kino mit Livemusik ab 19 Uhr

Sa. 04.08.18, 21 Uhr: Lucky

Regie: John Caroll Lynch (CH, F 2017) mit H.D. Stanton (88 Min)

Irgendwo in einem Wüstenkaff im amerikanischen Südwesten lebt Lucky allein in einem kleinen Haus. Tag für Tag verrichtet der alte, aber noch rüstige Mann die gleichen Tätigkeiten, macht morgens ein paar Yoga-Übungen, frühstückt im Diner, kauft Zigaretten, schaut Quizsendungen im Fernsehen und trinkt abends eine Bloody Mary in seiner Stammbar. Das Alleinsein stört Lucky nicht, denn er ist nicht einsam. Nach einem kurzen Schwächeanfall beginnt er, sich Gedanken über sein unweigerlich nahendes Ende zu machen und fragt sich, ob das Leben vielleicht doch mehr ist als ein großes Nichts.

Der große Schauspieler Harry Dean Stanton ist hier ganz bei sich, als uralter, eigensinniger Bewohner einer Kleinstadt in Arizona, als leidenschaftlicher Kreuzworträtselfan und Lebensphilosoph mit unendlich gütigem Lächeln.

Diese Liebeserklärung an den unvergessenen Schauspieler, der im Herbst 2017 im Alter von 91 Jahren starb, geht mit ihrem leisen Witz und ihrer Weisheit direkt ins Herz. Wie schön, dass er uns und sich noch das Geschenk dieses letzten Filmes machen konnte.