Livemusik: Mit ohne Strom

Sie nennen ihre Genre-Kreation am liebsten Heavy-Unplugged, damit auch von Anfang an klargestellt ist, dass es deutlich lauter wird als man es von einem Akustik-Duo erwartet.

Es wird heftig durch die Metal- und Rockgeschichte gecovert, wobei klar ist, dass jeder Klassiker einen ganz eigenen neuen Sound bekommt. Es geht von "CCR" über die "Ärzte" zu "Manowar". Das mag thematisch kaum vorstellbar sein, ist aber dafür überraschend kurzweilig. Mit rasanten Eigenkompositionen und markigen Sprüchen zielen die beiden Musiker Tobias Alt und Thomas Winkler (kurz T&T) bei jedem Ihrer Auftritte auf Ihre Lieblingsatmosphäre - die eines Besuchs in jedermanns Lieblings-Live-Pub zu später Stunde