Livemusik: Olli Roth & Band

Musik aus der Seele, direkt auf die Ohren und mitten ins Herz…so ungefähr könnte man Olli Roth und seine Mitstreiter wohl beschreiben!

Rock, Pop, Soul, Blues und vieles mehr! Eigene Songs und Interpretationen bekannter und unbekannter Hits! Immer 100% handgemachte Musik mit dem typischen Roth Feeling!

Patrick Metzger am Schlagzeug, Ralf “Bobby“ Bopp am Bass und Olli Roth am Gesang und den Gitarren… das grooved, das rockt und nimmt Euch mit auf die Reise wenn es heißt:

„let the music do the talking"

Reservierungen im Biergarten während Konzert nicht möglich.