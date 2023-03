Livenacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 1. April, geht das Musik-Spektakel bereits in die 28. Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen.

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt nach der dreijährigen Corona-Zwangspause endlich ihre 14-jährige Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet auch in diesem Frühjahr wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Am erfolgreichen Konzept wird dabei nichts geändert. Die attraktiven Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Bei der Live-Nacht wird ein großes Musikspektakel geboten, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen. Angeführt wird der bunte Mix des »Who is Who« der Musikszene von »Just Friends« (Chaplins), die ein unplugged Rock-Feuerwerk abfeuern. Das Musikprogamm von »Crema Latina« (Zeitlos) ist extrem vielseitig und umfasst eine große Bandbreite von Reggeaton, Salsa, Bachata und Merengue. Wer Party-Rock und Skihütten-Kracher mag, ist bei »Firma Holunder« (Ratskeller Saal) goldrichtig. »Michele Tancredi« (Ennui) nimmt sein Publikum auf eine musikalische Reise von Soul und Funk bis Latin-Jazz und Italo-Pop. Das Motto von »7 more Days« (Ludwigsburger Brauhaus) ist ganz schlicht: Classic Rock der letzten 40 Jahre. Als »Stake« (Baron) werden Steffen Hrubesch und Jake Voth die Zuhörer auf eine Zeitreise der beliebtesten Songs der letzen Jahrzehnte mitnehmen, während »Gipsy Voices« (Cheval Vapeur) mit zeitlosem Flamenco Pop die Zuhörer zum Tanzen bringen. Wer Lust auf eine Carribian Party hat, ist bei »Sauvage« (Coffreez) genau richtig. Musikliebhaber von Soul, Pop und Aktuellem sollten auf jeden Fall bei »Red Lounge« (Kaisers Lounge by Dio) am Karlsplatz vorbeischauen: Hier findet auch die Abschlussparty mit DJ NiVaBo statt.

BITTE BEACHTEN:

Die E-Tickets müssen am Veranstaltungsabend ab 19:30 Uhr am Infopoint vor dem Ludwigsburger Brauhaus 2.0, Bahnhofstraße 17, 71638 Ludwigsburg in ein sogenanntes "Livenacht-Bändchen" eingetauscht werden. Nur mit diesem "Livenacht-Bändchen" erhalten Sie Eintritt in allen Locations.