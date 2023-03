Livenacht Waiblingen

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die bisherigen Live-Nächte in Waiblingen haben voll ins Schwarze getroffen und für famose Party-Nächte in der Stauferstadt gesorgt. Darum geht die Live-Nacht am Samstag, den 1. April, in die nächste – mittlerweile bereits die dreizehnte – Runde.

Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« darf man sich auf hochkarätige Acts in acht Locations und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen – und das bis in die frühen Morgenstunden. Nachdem die Bands und Solo-Künstler gegen 2 Uhr morgens ihr Programm beendet haben, steigen noch eine Aftershow-Party mit »DJ Etienne Hardy« in der Gerberei.

Im Bobby‘s Irish Pub heizt die spielfreudige Band von »4 more friends« den Gästen ordentlich ein, während im Fiedels Fritz »The Bring It Home Boys« Coversongs von Klassikern aus den 70ern bis zu aktuellen Chart-Hits zum Besten geben. In der kurzen Theke spannt »William« seinen Bogen quer durch die Popmusik, während die Rockband »The Melting X« die Gäste mit ihrer unbändigen Spielfreude und dem unverwechselbaren Sound der Band im Gewölbekeller der Brasserie Sonne in ihren Bann zieht. »Maurice« entführt das Publikum eine Etage darüber auf eine musikalische Reise und im Joe Penas sorgt das Livenacht-Urgestein »John Noville« mit seiner einzigartigen Ausstrahlung und handgemachter Musik dafür, dass die Gäste mitsingen und mittanzen. Im Wirtshaus am alten Postplatz schenken »Inflagranti« mit ihrem Rock-Pop-Dance-Party-Mix jeden Partyverrückten den passenden Sound zur Nacht.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen.

BITTE BEACHTEN:

Die E-Tickets müssen am Veranstaltungsabend ab 19:30 Uhr im Wirtshaus am alten Postplatz, Alter Postplatz 4, 71332 Waiblingen in ein sogenanntes "Livenacht-Bändchen" eingetauscht werden. Nur mit diesem "Livenacht-Bändchen" erhalten Sie Eintritt in allen Locations.