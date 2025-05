Rund 150 Living History Darsteller lassen das gesamte Museumsareal von Donnerstag, 19. Juni bis Sonntag, den 22. Juni zur Kulisse für eine Zeitreise in die Mitte des 18. Jahrhunderts werden.

Zu sehen gibt es ziviles dörfliches Leben, historisches Handwerk und militärische Darstellungen. An verschiedenen Stellen im Museum kochen Frauen und Männer in historischer Kleidung ihre Mahlzeiten und gehen an diesem langen Fronleichnamswochenende für vier Tage ihrem Alltag nach: Es wird gekocht, geklöppelt, gesponnen, gestickt, genäht und Kinder versorgt.

Handwerker verrichten ihr Tagwerk: Vom Büchsenmacher über die Wachswerkstatt des Kerzenziehers und dem Hemden- und Segelmacher sind verschiedenste Berufszweige vertreten. Eine echte Gelegenheit einen Einblick in die Vielfalt des Handwerks vor 300 Jahren zu erhaschen. Eine „Wehfrau“ erzählt welche Aufgaben eine Hebamme früher hatte, eine Kräuterfrau bietet Salben und Cremes an. Auch ein Spezereien-Kaufladen ist vor Ort und bieten verschiedenen „exotische“ Waren feil, die es früher nicht zu kaufen gab und die für uns heute zum selbstverständlichen Wareneinkauf gehören. Württembergische Jäger informieren über Jagdgepflogenheiten und –rechte zur damaligen Zeit, ein Fischer präsentierte Fischfangausrüstung und erläutert alte Fangmethoden.