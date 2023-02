Living in a Trans World: Gendernauts (1999) & Genderation (2021)

Der Film „Gendernauts“ erforschte schon früh das Phänomen von Transgender und stellte eine Gruppe faszinierender Künstler in Kalifornien vor, die zwischen den Polen herkömmlicher Geschlechter-Identität leben. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Dreh dieses Films 1999 kehrt die Regisseurin Monika Treut für ein Wiedersehen mit den Protagonist*innen ihres queeren Filmklassikers nach Kalifornien zurück. Susan Stryker, Sandy Stone, Stafford undMaxWolf Valerio waren damals junge Pionier*innen der Transbewegung und lebten fast alle in der früheren Außenseiter*innenmetropole San Francisco. Heute ist San Francisco von starker Gentrifizierung gezeichnet.Wie hat sich das Leben der Protagonist*innen in den letzten zwei Jahrzehnten angesichts aktueller politischer Kämpfe und Krisen in denUSA verändert? Treuts Film "Genderation" von 2021 wirft einen utopischen Blick zurück und zeigt den kreativen Widerstand sowie die ungebrochene Energie der Gendernauts und ihrer Unterstützer*innen heute.

Zwischen den beiden Filmen wird die Regisseurin Monika Treut persönlich für ein Online-Gespräch zur Verfügung stehen.

19:00 Uhr: Gendernauts (D/USA, 86min, OmU)

20:30 Uhr: OnlineTalk mit Regisseurin Monika Treut

21:00 Uhr: Genderation (D/USA, 88min, OmU)

In deutscher und englischer Sprache

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt: frei, FSK 16 Jahre

In Kooperation mit dem Tübinger Aktionsbündnis Gleichstellung