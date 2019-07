Liz Rosa Gomes Quartet

Liz Rosa (voc) Misha Piatigorsky (p) Peter Inagawa (b) Rafael Barata (dr)

Bisher eher selten erklingen im Pappelgarten brasilianische Töne. Das wird sich an diesem Abend deutlich ändern: Als unser Programmgestalter im Januar ein Konzert von Liz Rosa im Jazzclub Mezzrow in New York sah, war er so freudig begeistert, dass er sie sofort für ein Konzert im Pappelgarten engagieren wollte. Sie wird bei uns ihr Debütkonzert in Deutschland geben! Liz ist eine brasilianische Sängerin, die mit 16 Jahren in ihrer Heimat 2002 ihre Karriere begann. 2017 ist sie nach NYC gezogen und begeistert dort in fast allen bekannten Clubs das Bossa Nova und swingenden brasilianischen Jazz. Als russisch-jüdischer Emigrant lebt Misha seit seinem siebten Lebensjahr in NYC und hat mit zahllosen Stars gearbeitet. z.B. mit Michael Brecker, Joe Lovano, Wynton Marsalis, Mark Murphy und vielen weiteren. Der brasilianische Schlagzeuger Rafael Barata begleitete bereits unter anderem Eliane Elias, Herbie Hancock, Milton Nascimento und Hermeto Pascoal