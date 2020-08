An diesem Abend stellt Liza Kos ihre eigene Integration in den Mittelpunkt. Die Bühne ist Ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und augenzwinkernd mit vorherrschenden Klischees spielt.

Denn die kennt Liza zu genüge – sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihr Wahlheimatland Deutschland.

Genießen Sie ein unterhaltsames Programm voller Überraschungen und Kontraste!