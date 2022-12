Liza Kos - "Integration"

Der Vater Ukrainer, die Mutter Russin, so ist Liza Kos die perfekte Kombination für Völkerverständigung.

Sie schlüpft in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern, der unter anderem ihre eigene und eigentümliche Integration erzählt. Die Wahl-Aachenerin treibt ihr Konzept an einen Punkt, wo das Klischee menschlich wird, genauer: an dem Menschen in ihrem eigenen Klischee gefangen sind. Allen voran sie selbst. Die Bühne ist Ihre Welt, in der sie sich erfrischend austobt und trocken-humorvoll, augenzwinkernd und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Schlagfertig und mit verblüffenden Wendungen spielt sie mit ihren drei Identitäten und dem Selbstverständnis der Frau. „Von Minirock und weiße Stiefel tragenden wodkatrinkenden Russinnen über Türkinnen, die ihren Mann von hinten im Auge behalten, zu mülltrennenden Deutschen, wird jede Nation durch den Kakao gezogen.“

Liza Kos wurde bereits mit zahlreichen Kabarett-Preisen und häufigen Publikumspreisen ausgezeichnet.