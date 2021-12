Liza Kos: Intrigation

Intrigation: Russischer Döner mit Kartoffelsalat - Die Inhalte des Programms steht noch nicht ganz fest, aber wir werden Sie hier an dieser Stelle, über unseren Newsletter und über unsere Social-Media-Kanäle informieren.

Im vergangenen Jahr hätte sie bei uns im Alten E-Werk auf der Bühne stehen sollen, aber es kam leider anders und wir mussten die Veranstaltung – wie so viele andere auch – absagen. Umso erfreulicher ist es, dass wir Liza Kos im kommenden Jahr erneut bei uns in Göppingen begrüßen dürfen. Ersatztermin für Sa, den 25. April 2020. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Inhalte des Programms steht noch nicht ganz fest, aber wir werden Sie hier an dieser Stelle, über unseren Newsletter und über unsere Social-Media-Kanäle informieren.