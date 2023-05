Lizard und Grandma’s Bedroom Experience

Den musikalischen Abend werden 4 Musiker aus Kirchheim unter Teck mit ihrer Formation "Grandma's Bedroom Experience" beginnen. Auf den Spuren der Progressive-Glam-Blues Legenden unserer Zeit spielen Felix Bayer (Gesang), Leo Diehl (Schlagzeug), Hannes Spieth (Gitarre) und Jens Nowatzki (Bass).

LIZARD gilt heute auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus längst als Institution in Sachen Southern Rock. Unzählige Auftritte und zahlreiche Tourneen im In- und Ausland zusammen mit namhaften Größen wie Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet und Doc Holliday – um nur wenige zu nennen – belegen das eindrucksvoll. Damit aber nicht genug: Das einzigartige Line-Up von LIZARD umfasst gleich zwei erstklassige Drummer – Helmut Kipp und Wolfgang Rosner. Perfekt abgestimmte Gitarrenlinien zwischen Volker Dörfler und Christoph Berner. Klassische Hammond und Piano-Sounds von Klaus Brosowski. Ein festes Fundament liefert Ralf Mende am Bass. Sänger Ruben Killian gelingt es, alle Stücke zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen.