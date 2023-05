Zydeko Annie + Swamp Cats und Micha Schlüter

Micha Schlüter taucht mit Gitarre und Gesang in unterschiedliche Klangwelten ein. Dabei verbindet er Elemente verschiedener Genres miteinander. Für die Bastion kommt Micha Schlüter mit Florian Vogel an der Geige und bringt garage-punkige Folksongs mit.

ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS entführt euch nach Louisiana und New Orleans. und lädt ein zu einem ganz besonderen Rendez-Vous.

Verführt durch die reichhaltige musikalische Kultur, gepaart mit den eigenen Wurzeln und zahlreichen Erfahrungen, entfachen ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS in ihren eigens komponierten Songs ein Feuerwerk an farbenfroher Lebenslust, sehnsuchtsvoller Hingabe und pulsierender Energie.

Anja Baldauf alias Zydeco Annie stammt aus einer Akkordeonfamilie, seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst, in New Orleans hat sie sich verliebt, in unendliche Sehnsucht und sprühende Lebensfreude.

Akkordeon, One-Row, Melodion, Piano, Vocal

Helt Oncale, geboren und aufgewachsen in New Orleans, erlernt sein Handwerk in den Künstlerkneipen des "French Quarters" und spielt mit den Besten der Besten in den Clubs der "Bourbon Street". Als meisterhafter Könner an Fiddle, Gitarre, Mandoline, Banjo und seinem unverwechselbaren Gesang bereichert er fröhliche Fiddle-Tunes.

Rolf Berger - Vocal, Percussion, Gitarre, Bouzouki

Marco Piludu - Bass, Vocal

Stefan Baldauf - Schlagzeug, Vocal