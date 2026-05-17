Lizard und Simone Stahl

Lizard ist zurück – das Warten hat ein Ende!

Lizard:

Es ist schon eine Weile her, dass man etwas von Lizard gehört hat. Nach der für alle unfreiwilligen Pandemie-Pause hat sich die Southern-Rock-Band aus dem Südwesten in letzter Zeit nur vereinzelt auf den Bühnen der Republik die Ehre gegeben.

Mit neuem Lineup kehrt Lizard nun zurück! Felix Bayer – Sohn des 2009 verstorbenen Bandgründers Georg Bayer – ersetzt Ruben Killian an den Vocals. Doch damit nicht genug: Neben einem runderneuerten Programm haben die Musiker aus dem Großraum Stuttgart zum ersten Mal seit über 10 Jahren auch neue Songs im Gepäck.

Simone Stahl:

Eröffnet wird der Abend mit Lyrik im Klartext! Die Stuttgarter Liedermacherin Simone – eine Welt zwischen Vagabundin und Gemütlichkeit.

Was 2014 nach einer Reise begann, hat sich zu einem ganz eigenen künstlerischen Stil entwickelt. Simone schreibt und komponiert Melodien, die behutsam, aber direkt ins Blut gehen. Dabei gilt ihre Vorliebe den greifbaren Dingen – mal schlicht, mal bedeutungsvoll, mal wunderbar skurril.