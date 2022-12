Der LIZARD istzurück! Wie für alle Künstler war die Pandemie-Zwangspause für LIZARD, Deutschlands Southern Rock Band Nr. 1, eine schier unerträgliche Zeit des Wartens. Umso mehr Freude jedoch haben die Musiker um Sänger Ruben Killian bei ihren nach Nach-Corona-Auftritten. Und das spürt man ab der ersten Sekunde!

Pünktlich zum 30-jährigen Bandjubiläum brachte LIZARD 2016 ein neues Album mit dem Titel ‚On the Road‘ auf den Markt. Nach dem Erscheinen von ‚Big Road‘ 2012 war auch dem Letzten klar, dass mit LIZARD auch weiterhin zu rechnen sein wird. Das inzwischen dritte Live-Album der Band wurde übrigens an nur einem Abend in der Dieselstrasse in Esslingen aufgenommen.