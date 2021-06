Klaus Birk, geboren am Rande des schwarzen Waldes, betritt noch im letzten Jahrtausend die irdische Bühne in Nagold, zieht nach dem Abitur nach Tübingen, studiert 10 Semester lang Jura und gründet 1982 mit Bernd Kohlhepp das Duo Vis a Vis. Tourt damit 10 Jahre lang quer durch die Republik, von Konstanz bis Kiel, von München bis Berlin, von Dresden bis Aachen, von Mainz bis Nürnberg, angereichert durch Gastspiele in der Schweiz, Österreich und der UDSSR.

Vis a Vis schreibt drei Programme und tritt in mehr als 50 TV-Sendungen auf. Von 1998 bis 2005 spielt er mit Udo Zepezauer “Helmuts Kurt!” (Das wächst nach!; Verpuppt!) auf Bühnen und im TV.

Seit 1992 ist Klaus Birk als Solist unterwegs, schreibt für Film, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Kabarett, Theater bringt mehr als 20 Programme auf die Bühne; tritt in mehr als 250 TV- und in über 1.000 Radio-Sendungen auf.

Die Veranstaltung findet vorbehaltlich der geltenden Corona-Vorschriften statt.