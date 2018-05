Lizi Ramishvili & Khatia Buniatshvili

Khatia Buniatishvili scheut sich nicht davor, ihre Gefühle zu zeigen. Ganz im Gegenteil: Wenn sie spielt, dann fliegen ihre Haare, Ergriffenheit und manchmal auch Schmerz sind in ihrem Gesicht abzulesen.

Mit jeder Faser ihres Körpers fühlt sie den tiefsten Regungen der Musik nach und verliert sich wie in Trance in den perlenden Harmonien ihres Flügels. Mit der gleichen Intensität kann sich Lizi Ramishvili in die Klänge ihres Cellos vertiefen und es bleibt kein Zweifel: die beiden faszinieren. Gemeinsam können sie ihre fesselnde Expressivität an den sprühenden Melodien von César Franck, den weiten Phrasen Sergei Rachmaninows oder den flirrenden Motiven von Claude Debussy entfalten. Und sicher dabei ist: Die Klangfülle, die sie umgibt, zieht wie Magie in ihren Bann.

CÉSAR FRANCK Sonate für Violoncello & Klavier A-Dur

CLAUDE DEBUSSY Sonate für Violoncello & Klavier d-Moll

SERGEI RACHMANINOW Sonate für Violoncello & Klavier g-Moll op. 19

Lizi Ramishvili Violoncello

Khatia Buniatishvili Klavier