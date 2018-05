Lizzy Aumeier - Best of

× Erweitern Lizzy Aumeier

Die Zuhörer erleben eine unvergleichliche Mischung aus das Zwerchfell strapazierender, beißender Ironie, heißer Erotik, ausgefallenen Wortspielen und beispielhafter Musikalität. Das Beste aus den Programmen „AufBass´d“, „Boxenluder“ und „Voll drauf“. Lizzy Aumeiers bizarre Gedankenwelt entführt die Zuhörer auf eine witzige und turbulente Reise, von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum. Musikalisch abgerundet von Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier, sowie Lizzy Aumeier am Kontrabass.