Mach dich bereit für ein Event, das alle Facetten der modernen Gitarrenmusik feiert! LKA ALTERNATIVE bringt euch die besten Sounds aus Alternative Rock, Post-Hardcore und Nu Metal. Wir starten durch mit energiegeladenen Tracks von SIAMESE, SLEEP TOKEN, BRING ME THE HORIZON und BAD OMENS, die mit moderner Härte und Emotionen die Tanzfläche zum Beben bringen.

Aber wir vergessen nicht unsere Wurzeln: Die Nu Metal-Legenden KORN, LINKIN PARK, PAPA ROACH und LIMP BIZKIT dürfen natürlich nicht fehlen – denn diese Bands haben die moderne Gitarrenszene geprägt wie keine anderen!

Dieses Event markiert eine neue Ära: LKA ALTERNATIVE tritt an die Stelle der 2000er Rock Party und bietet euch ein frisches Konzept mit den Klängen, die die Gitarrenmusik von heute ausmachen. Gleichzeitig kehrt die LKA ROCKNACHT zurück zu ihren traditionellen Rock-Wurzeln – so wie ihr sie kennt und liebt.

Freut euch auf eine Nacht voller hymnischer Refrains, massiver Riffs und packender Atmosphäre im legendären LKA Longhorn. Ob ihr headbangen, mitsingen oder einfach die besten Tracks genießen wollt – LKA ALTERNATIVE wird euch begeistern.

Be part of the new wave of rock music!