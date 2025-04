LKZ-Firmenlauf 2025

Der LKZ-Firmenlauf geht in die 12. Runde! Am 22. Mai 2025 könnt ihr als Team die 3,5 km lange Strecke meistern – egal ob mit Kollegen, Freunden oder Familie. Der Zieleinlauf im Ludwig-Jahn-Stadion sorgt für Gänsehaut, und die After-Run-Party lädt zum Feiern ein. Jetzt anmelden und dabei sein!

Der 12. LKZ-Firmenlauf – Teamgeist & Spaß in Bewegung! Am 22. Mai 2025 heißt es wieder: Laufschuhe schnüren und gemeinsam durchstarten! Der 3,5 km lange Lauf startet am Ludwig-Jahn-Stadion und führt Richtung Oßweil, bevor der Zieleinlauf im Stadion für echtes Wettkampffeeling sorgt. Ob Unternehmen, Vereine, Freundeskreise oder Familien – alle sind willkommen! Nach dem Lauf wartet die große Energy After-Run-Party mit Musik, Essen und Drinks. Hier könnt ihr euch stärken, austauschen und gemeinsam feiern. Startgebühr bis 28.02.25: 24,90 EUR Frühbucherrabatt. 01.03.25 - 28.04.25: 29,00 EUR Jetzt anmelden, Team motivieren und Teil dieses einzigartigen Events werden!