»Lo Speziale«, der Apotheker Sempronio, interessiert sich herzlich wenig für die Belange einer Apotheke.

Ihn interessieren die fernen Länder – und sein wohlhabendes Mündel Grilletta, das er zu heiraten gedenkt. Sie hingegen kann sich vor Verehrern kaum retten: Während Volpino erfolglos bei Sempronio um ihre Hand wirbt, hat Grilletta ein Auge auf Apothekergehilfe Mengone geworfen. Es entspinnt sich eine turbulente Vierecksgeschichte voller Intrigen und Missverständnisse, an deren Ende die Liebe triumphiert.

Steif, humorlos, Haydn. Wer diese Verbindung zieht, muss den Komponisten noch kennenlernen. Das musikalische Genie leistete sich nicht nur als Junge so manchen Lausbubenstreich, auch im höheren Alter mangelte es ihm nicht an Witz sowie einem subtilen Sinn für Rebellion und kreative Botschaften. Ebenfalls hielt er sich nicht zurück, diese Charakterzüge in seine Musik zu übertragen. Gespickt mit unerwarteten Wendungen und subversivem Humor sind auch die Werke, die das Stuttgarter Kammerorchester zur Aufführung bringt. Einen Einstieg in Haydns feinsinnige Art bietet die »Abschiedssinfonie«, mit der er den Fürsten Nikolaus Esterházy dazu brachte, seiner Belegschaft Urlaub zu gestatten. Unter dem Dirigenten Jan Willem de Vriend erklingt zudem »Lo Speziale«, eine unterhaltsame Vierecksgeschichte, die eine einfache Apotheke in ein vor Liebestaumel überschäumendes Tollhaus verwandelt. »Haydns Opern sind fantastisch, sie sind einfach unglaublich gut«, sagt Jan Willem de Vriend, der die unvollständig überlieferte Partitur der Oper ergänzt und so für die Aufführung neu erlebbar gemacht hat. Gemeinsam mit der Schweizer Regisseurin Eva Buchmann entsteht ein einnehmendes Ambiente für Sänger*innen und Publikum zugleich.