Nach ihren Erfolgsshows im vergangenen Dezember in Köln, München und Berlin kehren LOATHE im Sommer 2026 für zwei exklusive Clubkonzerte zurück.

Die britische Ausnahmeband spielt am 10.06.2026 im Im Wizemann Club in Stuttgart sowie am 11.06.2026 im Colos-Saal in Aschaffenburg.

Mit neuer Musik in greifbarer Nähe haben LOATHE im letzten Jahr den neuen Track „Gifted Every Strength“ veröffentlicht. Über sechs Minuten entfaltet sich eine eindringliche Klangreise zwischen hartkantigem Metal, euphorischer Psychedelia und treibenden Shoegaze-Sounds, getragen von einer rhythmischen Linie, die sich stetig verschiebt und weiterentwickelt.

Seit ihrem letzten Full-Length-Album I Let It In and It Took Everything (2020) hat die Band weltweit Kultstatus in der Heavy-Szene erreicht. LOATHE eröffneten große Tourneen für Acts wie Korn, Knocked Loose und Glassjaw und begleiteten zuletzt Spiritbox auf deren Tsunami Sea North America Tour. Neben ihren Headline-Shows spielen sie 2026 außerdem bei den ausverkauften Festivals Rock am Ring und Rock im Park.

Mit ihrer intensiven Liveshow und dem stetig wachsenden internationalen Profil zählen LOATHE zu den spannendsten und einflussreichsten Bands der modernen Heavy-Musik.