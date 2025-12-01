Lobgesang - Adventskonzert

Mit einem festlichen Adventskonzert treten der Chor der Stadtkirche und der Motettenchor des Kirchenbezirks erstmals unter der Leitung ihres neuen Bezirkskantors Sören Gieseler auf.

Im Zentrum des adventlich-weihnachtlichen Programms steht Antonio Vivaldis „Gloria“ in D-Dur – ein Fest der prächtigen Barockklänge. Ergänzt wird das Programm durch das „Magnificat“ in D-Dur des böhmischen Komponisten Jan Dismas Zelenka. Beide Werke verbindet das Thema des Lobes: Der Lobgesang Marias vor der Geburt (Magnificat) und das Lob der Engel auf dem Feld bei den Hirten (Gloria), denen sie von der Geburt des Herrn erzählen, schlagen den Bogen von der Advents- in die Weihnachtszeit.

Weitere musikalische Preziosen runden das Programm ab und verbinden sich zu einer Mischung aus festlicher und besinnlicher Musik. Begleitet werden die Chöre vom Orchester der Stadtkirche.