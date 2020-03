Wir lieben die großen Klassiker und kleinen Meisterwerke der Filmgeschichte und haben deshalb auch für diese Spielsaison wieder eine Filmperle ausgegraben, die in den 80-er Jahren ein respektabler Programmkinohit war. Was waren das noch für Zeiten, in denen Feelgood-Movies noch ohne Berechnung, ständiges Aufwärmen dünner Ideen, unzählige Fortsetzungen, billigen Klamauk und Brechstangenhumor auskamen! 1983 entstand mit der Komödie „Local Hero“ ein kleines Meisterwerk mit einer liebevoll erzählten Geschichte, geistreichen Gags, durchweg tollen Darstellern und dem eingängigen Soundtrack von Mark Knopfler, der noch erfolgreicher wurde als der Film selbst.

Weil er ihn fälschlicherweise für einen Schotten hält, schickt der amerikanische Ölmagnat und Multimillionär Happer (Burt Lancaster) seinen Manager MacIntire (Peter Riegert) in ein abgelegenes schottisches Fischerdorf, um es mitsamt idyllischer Umgebung aufzukaufen und darauf eine riesige Raffinerie samt Ölhafen zu errichten. Also macht sich „Mac“ auf in die schottische Einöde, um mit den vermeintlich unbedarften Dorfbewohnern zu verhandeln. Die Verhandlungen mit den cleveren Ureinwohnern werden allerdings viel schwieriger und ziehen sich länger als geplant. Durch den Aufenthalt in dem kleinen Dorf verfällt MacIntire zusehends den Reizen der Gegend und dem Charme ihrer schrulligen Bewohner. Je länger sein Aufenthalt dauert, desto mehr Gefallen findet er an der ländlichen Lebensweise. Um nach dem Rechten zu schauen und das zusehends gefährdete Geschäft doch noch abzuschließen, reist der Firmenboss schließlich selbst in das Dorf…