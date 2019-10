Local Heroes 2.0

Maximalismus – ein treffendes Schlagwort für die geniale Kunst des kanadisch-palästinensischen Künstlers John Kameel Farah.

Als Pianist, Komponist und elektronischer Produzent verbindet Farah seine Affi nität zur Barockmusik mit Improvisation, Elektro-Sounds, Motiven des Nahen Ostens und Mustern der Minimal Music zu atemberaubenden Klangkonstruktionen. Ob in der Elbphilharmonie, auf Jazz-Festivals oder Events der internationalen Electronic-Szene, dieser in Toronto und Berlin lebende Musiker ist im wahrsten Sinne ein Kosmopolit. Bei der zweiten Aufl age von „Local Heroes“ macht Farah zwei Barockhelden am Stuttgarter

Hof von erstaunlicher Reichweite zum Dreh- und Angelpunkt für seine virtuosen Improvisationen. Unter der Leitung eines Spezialisten für Alte Musik, Hiro Kurosaki, sorgt das SKO mit der Wiederentdeckung von Werken des gebürtigen Bolognesers Brescianello sowie dem unsterblichen Kanon mit Gigue des Nürnbergers Pachelbel für ein Update auf höchstem Niveau.

Werke:

- Giuseppe Antonio Brescianello: Chaconne A-Dur; Ouverture con una Chiacona D-Dur

- Johann Pachelbel: Kanon und Gigue D-Dur