Locals in Concert - Crowd of Exempt und 1st Class

Freut euch mit uns auf eine energiegeladene Nacht mit klassischem Triorock und Crossover.

1st class kommen aus Weilheim und spielen straighten Gitarren-Rock. Die Gewinner des Newcomer Contests 2018 sind bereits seit 2013 unterwegs, ausschließlich mit ihren eigenen Songs und sie wissen zu überzeugen. Rockig wie AC/DC, mystisch wie Black Sabbath und locker wie Green Day gehen Paul (git, vox), Leo (drums) and Jakob (bass) an die Sache ran - ziemlich abgebrüht für ihre 15 Lenze ! Sehens- und hörenswert !

Crossover ist nicht tot. Das zeigt die süddeutsche Band Crowd of Exempt. Lyrische Texte, die, manchmal gerappt, manchmal gesungen, mit harter Rockmusik verschmelzen, sind ihr Markenzeichen. Bis ins Mark soll ihre Musik gehen und mitreißen.

Die Musiker, die in dieser Formation seit 2014 zusammenspielen, kommen aus unterschiedlichen musikalischen Backgrounds. So finden sich unter ihren Einflüssen nicht nur genretypische Bands wie Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park oder die Guano Apes, sondern auch Künstler wie Rise Against, Incubus, Tool, Queens of the Stone Age und Jack White.

Zahlreiche Auftritte hat die Band hauptsächlich im Großraum Stuttgart bereits absolviert. Anfang 2018 wurde ihre erste EP „Nu Perspective“ veröffentlicht, die auf allen großen Musikplattformen erhältlich ist.