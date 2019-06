Locals In Concert - Trommelnacht

Trommelnacht auf dem Dach der Bastion

...der Zauber, die Faszination, die Emotionen - Trommelmusik schöpft aus den Quellen zeitloser Rhythmen...

Unter dieses Motto stellen wir unsere Trommelnacht im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Locals in Concert" am 20.07.2019 auf dem Dach der Bastion.

Trommeln gilt hierzulande als etwas exotisches und wird zumeist mit Afrika in Verbindung gebracht. Mitunter auch deshalb, weil dieser Kontinent Traditionen beheimatet, in welcher die Trommel ein wesentlicher Teil davon ist. Jedoch ist die Trommel bei weitem nicht nur in Afrika zu hören; sie ist eines der der ältesten Musikinstrumente der Welt - wenn nicht überhaupt das Älteste. Sie ist in jedem Erdteil, jeder Kultur in unterschiedlichsten Bauformen und Spielweisen zu finden.

Fragst du einen Trommler, warum er trommelt, so wirst du eine Vielzahl von Beweggründen hören: "Trommeln bringt Freude und Ausgleich", "Trommeln fördert Konzentration und Ausdauer", "Trommeln macht den Kopf frei", " Trommeln regt Gefühle und Emotionen an" oder etwa "Trommeln ist Kommunikation".

Tauch mit uns ein in eine kulturenübergreifende Darbietung mit Trommelgruppen aus Kirchheim, Tübingen, Esslingen und Geislingen und werde Teil der Rhythmen. Erlebe ein fast grenzenloses Spektrum an Tönen und den machtvollen Klang der Trommeln.

Wir haben tolles Wetter für euch gebucht - sollte es dennoch regnen, muss die Trommelnacht leider entfallen.